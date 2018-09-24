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"مترو الانفاق":مد ساعات العمل ببعض مكاتب الاشتراكات إلى الثامنة مساء

"مترو الانفاق":مد ساعات العمل ببعض مكاتب الاشتراكات إلى الثامنة مساء

وزير النقل يلتقي المبعوث التجارى البريطانى

وزير النقل يلتقي المبعوث التجارى البريطانى

محافظ الوادي الجديد يوجه بالالتزام بنشرات التنقلات للمدرسين

محافظ الوادي الجديد يوجه بالالتزام بنشرات التنقلات للمدرسين

تأجيل نظر الطعن بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية لـ13 أكتوبر

تأجيل نظر الطعن بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية لـ13 أكتوبر

تأجيل دعوى قضاة بـ"الدستورية" لاستحقاق بدل رصيد إجازاتهم لـ 13 أكتوبر

تأجيل دعوى قضاة بـ"الدستورية" لاستحقاق بدل رصيد إجازاتهم لـ 13 أكتوبر

محافظة الإسكندرية تنفي شائعة اتخاذ "قنصوة" قرارات "نارية"

محافظة الإسكندرية تنفي شائعة اتخاذ "قنصوة" قرارات "نارية"

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