ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 2% بعدما رفضت "أوبك" الإعلان عن زيادة فورية لإنتاج الخام رغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات لخفض الأسعار.

وصعد خام القياس العالمي مزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.14% إلى 80.94 دولار للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ شهر مايو، لكنه تراجع ليستقر بحلول الساعة 9:00 بتوقيت غرينيتش عند مستوى 80.70 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

كذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 1.5 دولار إلى 72.28 دولار للبرميل،وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين، إن بلاده لديها طاقة فائضة لزيادة الإنتاج، لكن ليس هناك حاجة لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن. وأضاف: "معلوماتي أن الأسواق تتمتع بإمدادات كافية، ليس لدي علم بأن هناك أي شركة تكرير في العالم تبحث عن نفط ولا تستطيع الحصول عليه".

وأكد الفالح، استعداد السعودية لزيادة الإمدادات إذا انخفض الإنتاج الإيراني. مؤكدا أنه "ستتم مواجهة أي تغيرات تطرأ على المعروض من الآن وحتى نهاية العام الجاري"، وجاءت تصريحات الوزير السعودي بعدما عقد وزراء الطاقة في منظمة "أوبك" ومنتجين مستقلين اجتماعا، أمس الأحد في الجزائر، وانتهى دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات، وفقا لما نقلته "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعرب نهاية الأسبوع الماضي عن امتعاضه من مستوى أسعار النفط، مطالبا "أوبك" بالعمل على زيادة الإنتاج وخفض الأسعار، وكتب ترامب على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إننا نحمي دولا في الشرق الأوسط، التي لن تكون آمنة لفترة طويلة من دوننا، ومع ذلك يستمرون بدفع أسعار النفط إلى أعلى، يجب على أوبك المحتكرة خفض الأسعار الآن".

من جهة أخرى، توقع متعاملون في سوق النفط، اليوم الاثنين، ارتفاع مزيج "برنت" بحلول عطلة عيد الميلاد إلى 90 دولارا للبرميل، على أن يتجاوز مستوى الـ100 دولار للبرميل في مطلع عام 2019، مع دخول العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر القادم.