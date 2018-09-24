قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث ان عرض " حدث في بلاد السعادة" من إنتاج الفرقة، يعود من جديد لينير مسرح السلام بشارع القصر العيني و ذلك ابتداء من الخميس المقبل ٢٧ سبتمبر في تمام الثامنة مساء.

يذكر ان عرض " حدث في بلاد السعادة" كان قد تم افتتاحه شهر أغسطس الماضي، حقق خلال ليالي عرضه اقبالا جماهيريا كبيرا، و حضور كبير من الشخصيات العامة و الفنانين سواء من داخل مصر او من خارجها، بالاضافة الي النجاح النقدي و الاهتمام الاعلامي الذي شهده العرض.

" حدث في بلاد السعادة" تأليف وليد يوسف ، بطولة مدحت تيخا ، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان و مجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل ، تصميم استعراضات كريمة بدير ، تصميم أزياء مروة عوده ، تأليف موسيقي محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد،D mapping 3 رضا صلاح و إخراج مازن الغرباوي.