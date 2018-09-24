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بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في ملوي بالمنيا

بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في ملوي بالمنيا

لأول مرة.. تخصيص أتوبيسين نقل عام لنقل الطالبات فقط في الإسكندرية

لأول مرة.. تخصيص أتوبيسين نقل عام لنقل الطالبات فقط في الإسكندرية

قبل الإعلان عن جائزة "الأفضل في العالم".. "إنت مودك أنهى صلاح؟"

قبل الإعلان عن جائزة "الأفضل في العالم".. "إنت مودك أنهى صلاح؟"

عاجل| الإفراج 495 سجينًا من مستحقي العفو

عاجل| الإفراج 495 سجينًا من مستحقي العفو

محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات النظافة بالمدارس وحسن المعاملة

محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات النظافة بالمدارس وحسن المعاملة

"قومي حقوق الإنسان" يواصل فعاليات أسابيع نشر الثقافة بمحافظات القناة

"قومي حقوق الإنسان" يواصل فعاليات أسابيع نشر الثقافة بمحافظات القناة

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