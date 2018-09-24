قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إنه يجرى العمل بين الجانبين الكويتي والمصري حاليا؛ لتحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.

وأضاف الجارالله، أن هذه اللجنة تعد آلية مهمة وفعالة وأساسية في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت ومصر، مؤكدا وجود العديد من الملفات المهمة التي ستتناولها اللجنة المشتركة بين البلدين، إضافة إلى مناقشة ودراسة بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي قد يتم توقيعها بين الجانبين خلال انعقاد اللجنة.

وشدد نائب وزير الخارجية الكويتي على عمق وقوة العلاقات "الكويتية - المصرية"، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين، تاريخية ومتجذرة في قلوب الشعبين الشقيقين.

وحول تطورات إنشاء ما يسمى بـ"الناتو العربي"، قال الجارلله إن الفكرة ما زالت في مرحلة الدراسة والنقاش بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، مؤكدا أن فكرة هذا التحالف ليست ضد أحد، بل تشمل أبعادًا كثيرة منها الأمني، والسياسي، والاقتصادي، والعسكري؛ حيث يعد منظومة كبيرة ومتماسكة لحلف شرق أوسطي ينهض بشعوب المنطقة.