جنوب إفريقيا: نثمن اعتماد الأمم المتحدة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، إن تسليط الضوء على وجود أسلحة الدمار الشامل خلال الحديث عن عملية السلام أمر واجب، مشيرًا إلى أنها قادرة تدمير البشرية لدرجة يصعب تخيلها.

وأضاف رامافوزا، خلال كلمته في أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مانديلا في خطابه الأخير للأمم المتحدة تساءل عن سبب حيازة بعض الدول للأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم نجد إجابة مرضية عن هذا السؤال، ما من مبرر لوجود أسلحة قادرة على القضاء على الحياة على كوكب الأرض، وعليه نحن نثمن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعاهدة تاريخية لحظر الأسلحة النووية في العام الماضي.

وأكد رامافوزا، أن جنوب إفريقيا ستقدم صكوك اعتماد هذه المعاهدة، وستدعو الدول للتصديق على هذه المعاهدة؛ لتدخل حيز التنفيذ دون أي تأخير.