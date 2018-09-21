توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق حوالي 6 أيام، للمشاركة بأعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنطلقة الثلاثاء الماضي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية، ويشارك على هامشها بعدة قمم منها اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

وتزامنا مع تلك المشاركة، تستعرض "الوطن" أبرز المعلومات حول قمة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وفقا لموقع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- نزع السلاح النووي على الصعيد العالمي هو هدف تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقه منذ سنوات عديدة، وكانت أول مناقشة له في اجتماع عام 1946.

- اقترح قرار نزع السلاح النووي لأول مرة في عام 2013، كان الغرض منه أن يكون بمثابة المتابعة للاجتماع الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح النووي المنعقد في 26 سبتمبر من العام نفسه، في الجمعية العامة.

- االغرض الرئيسي من اليوم هو تأكيد تعزيز نزع السلاح النووي، بعدة وسائل منها نشر الوعي لدي الجمهور وتثقيفه بشأن ما تشكله الأسلحة النووية من خطر يهدد البشرية وضرورة إزالتها على نحو تام، وتعبئة الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.

- وفي عام 2014، أكدت الجمعية العامة من خلال قرارها 69/58 على ذكرى الاحتفاء باليوم، من خلال دعوة الأمين العام ورئيس الجمعية العامة إلى اعتماد الترتيبات الضرورية للاحتفاء بهذا اليوم ونشره، بما في ذلك عقد اجتماع سنوي للجمعية العامة للاحتفاء به، بما يتيح سبيلا لتعزيز تلك الأنشطة

- وكررت الجمعية طلبها ودعوتها تلك في عامي 2015 و2016 من خلال القرارين 70/34 و 71/71، كما قررت أن تنظم في موعد أقصاه عام 2018، مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى للأمم المتحدة معنيًا بنزع السلاح النووي من أجل استعراض التقدم المحرز في هذا الصدد.