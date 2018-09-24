قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إقالة مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وذلك لسوء حالة الطرق في بعض المناطق.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي أجراها المحافظ في عدد من الأحياء، وتبين خلالها وجود تقصير وإهمال في صيانة الطرق.