أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته للمشاركة في قمة ينلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات قارة إفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية مع مولد الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في قمة نيلسون مانديلا للسلام، أن نيلسون مانديلا تجسدت في مسيرته آمال الشعوب الإفريقية نحو الاستقلال والكرامة، وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين الشعوب، وأصبح ضمن رموز إفريقية خالدة مثل الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعبر عن تلك الآمال بإخلاص وكبرياء، وضحى بكل نفيس لتحرير بلاده من الفصل العنصري البغيض.

وتابع: "نيلسون مانديلا أصبح اسمه رمزا وعنوانا لتطلع الإنسان في إفريقيا وفي مختلف العالم، للتمتع بقيم العدل والمساواة".