يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة نيلسون مانديلا للسلام على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي كلمة تتضمن تحية للرئيس مانديلا، لكونه رمز للسلام وأحد المعالم الكبيرة في إفريقيا.

وتشهد كلمة السيسي، الإشارة لعدد من الأسماء المهمة مثل "مانديلا في إفريقيا"، كما تتضمن بعض المواقف لمصر في إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عدة لقاءات مع مسؤولين بارزين، على رأسهم رئيس وزراء بلغاريا ورئيس وزراء النرويج.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، أول أمس الجمعة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.