أشاد رونالد مكفارلين، مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق، بالسياسة التى تتبناها مصر في محاربة الإرهاب، مؤكدا ضرورة أن تقدم واشنطن دعم تلك السياسة.

وأضاف "مكفارلين"، خلال تصريحات خاصة مع قناة "دي.إم.سي": "أعتقد أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مفيدة جدا، وعلينا دعمه فيها، وعلى سبيل المثال نحن لدينا مبادرة في مجلس الشيوخ وفي البرلمان الأمريكي، فكانت هناك إجراءات لتعطيل المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر، ونحتاج رفع هذا التأجيل، وكانت هناك قيود على الصفقات العسكرية ونعمل على رفع تلك القيود، وأعتقد أن مجلس الشيوخ يريد رفع تلك القيود أيضا".