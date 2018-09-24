هالة السعيد تلتقي وزير التخطيط الباكستانى

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى السيد مخدوم خسرو، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستانى، وذلك لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات فى عدة مجالات.

وتناولت السعيد الحديث حول خطة الإصلاح الاقتصادى حيث أكدت على أن مصر استطاعت قطع شوطاً كبيراً خلال فترة وجيزة وحرجة للغاية انجزت خلالها العديد من الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد وحلها من جذورها، لوجود بعض المشاكل والتى تمثلت فى اعتمادنا على سعر صرف مُدار إلى حد كبير، فتم الاتجاه إلى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلى أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أي قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتماماً شديداً بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة.كما استعرضت وزيرة التخطيط رؤية مصر 2030 والتحديثات التى تضمنتها مؤخرًا بالاستعانة بعدد من الخبراء والاستشاريين وبالتعاون مع جهات حكومية ودولية، وأشارت السعيد إلى الخطط السنوية والخطط متوسطة المدى حيث تقع تحت مسئولية وزارة التخطيط من حيث وضع الخطط ومتابعة تنفيذها.كما وجهت وزيرة التخطيط الشكر للقيادة السياسية والجيش المصرى وأثنت على مجهودات مواجهة أخطار الإرهاب وحفظ أمن البلاد والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح المواطنين، مضيفة أن قوى الإرهاب تنشط كلما تقدمت الدولة المصرية وتعافت وحققت معدلات نمو تصاعدية، مشيرة إلى أن الإرهاب يهدد العالم أجمع.

ومن جانبه وجه مخدوم خسرو وزير التخطيط الباكستانى الشكر للحكومة المصرية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، واثنى على الشعب المصري ووقوفه بجانب دولته فى وقت الأزمات ،كما اثنى خسرو على التجربة المصرية فى محاربة الإرهاب وحفظ أمن البلاد حيث نجحت مصر فى مواجهة خطر الإرهاب فى المنطقة، مؤكداً على معاناة باكستان أيضاً لسنوات طويلة من ازمة الارهاب.

واشاد خسرو، بالتجربة المصرية فى تطوير البنية التحتية، داعيًا إلى تفعيل أوجه التعاون المشترك في هذا المجال حيث تحتاج باكستان إلى الاستثمار فى هذا الصدد، كما اثنى على تجربة انشاء قناة السويس الجديدة واصفًا إياها بالتجربة المذهلة والفريدة من نوعها خاصة فيما يتعلق بطريقة تمويل المشروع.