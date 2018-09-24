أعلن جهاز شؤون البيئة برئاسة الدكتور محمد صلاح، تحرير 146 محضرا من خلال 8 محاور مرور ميدانية مرتبطة بالقاعدة GPS، وتوجه من خلال تصوير الأقمار الصناعية بأماكن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، لمزارعين حرقوا قش الأرز، مؤكدا أن نسبة الحصاد تعدت 86%.

وذكر الجهاز، في بيان اليوم، أن نسبة الحرائق هذا العام منخفضة للغاية، مقارنة بالعام الماضي، حيث جرى تحرير أكثر من 650 محضرا في الفترة نفسها، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى تفعيل وزارة البيئة لمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء ودعم وزارة البيئة الشباب بالمعدات، والدعم المدي لجمع قش الأرز وتدويره إلى سماد عضوي، وأعلاف غير تقليدية واستخدامه، عوضا عن تبن القمح نظرا لغلاء أسعاره والنجاح أيضا في حملات وندوات التوعية التي قام بها الجهاز خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح أنه يتلقى على مدار الساعة يوميا تقارير من قبل مديريات الزراعة بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاه الرياح وأيضا تصوير القمر الصناعي برصد أي نقاط للحرق، ومن ثم يتم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطة بتقنية الـGPS؛ لتحديد الموقع وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز عن طريق 8 سيارات.