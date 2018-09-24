عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء؛ لمناقشة آليات العمل والخطط التنفيذية لجميع الخدمات والمرافق التي تنفذ بكل حي، بحضور اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بوضع خطة ورؤية واضحة لتطوير الأحياء، وكذا حصر جميع الإنجازات في نطاق كل حي؛ للوقوف على ما تم من أعمال تطوير بالأحياء ومعرفة مدى الخدمات والمرافق التي تقدم بها لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن هذا بمثابة نقطة انطلاقة لزيادة وتحسين مستوي الخدمات والمرافق في جميع الأحياء.

وشدد المحافظ على الاهتمام بالبنية التحتية بنطاق كل حي، مكلفا رؤساء الأحياء بحصر الشنايش في كل حي، والمرور عليها بصفة مستمرة؛ للتأكد من أعمال التطهير التي تتم بها في الشوارع الرئيسية والجانبية، وكذا حصر الأماكن التي لم تخدم بالصرف الصحي، والتنسيق مع شركة الصرف الصحي لإدخال الخدمة بتلك الأماكن، كما وجه برصف الطرق لتمهيدها أمام المارة.

وفيما يخص ملف الإزالات، أكد المحافظ عدم التهاون في أي أعمال في البناء المخالف، قائلا إنه "غير مسموح بأي بناء جديد وسيتم إزالته فورا، ومحاسبة المقصرين عن متابعة ذلك".