قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك قضايا رئيسية مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موضحا أن القمة بينهما لن تكون قمة "إطار"، أي لن تركز على التفاصيل الخاصة بمجرى العلاقات، لأن العلاقات متميزة، والرئيس السيسي مُرحب به فى الدوائر الأمريكية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، أن هناك حفاوة كبيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بزيارة الرئيس السيسى، مشيرا إلى أنه مقرر طرح رؤى خاصة إقليمية متعلقة بموقف مصر فى القضية الفلسطينية، خاصة مع عدم اتساق موقفها مع الموقف الأمريكى.

وذكر أن القمة ستركز بالأساس على دعم العلاقات الثنائية فى جملة من التطورات المتعلقة بملف الإرهاب، وجزء منها بخبرة مصر فى مواجهة الإرهاب طوال الفترة الماضية، والحالة الناجحة فى السياسة المصرية فى التعامل مع منابع الإرهاب.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تتعامل مع أمريكا من مبدأ الاستثمار والشراكة، موضحا أن هناك تأكيد أمريكى أن مصر دولة محورية، فى إقليم مضطرب يعاني من حالة عدم استقرار.