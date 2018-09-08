طارق فهمي: الصراع بين أجهزة الأمن الإسرائيلية محتدم منذ 5 سنوات

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك صراعا بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم يُحسم بعد، بالإضافة إلى وجود تداخل في مهامها منذ 5 سنوات، مما أدى لتأثر عملها.

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة قناة "صدى البلد"، أن جزءًا من هذا الخلاف مرتبط بالموازنة العامة في إسرائيل، حيث تتوجه من التعليم والصحة لأجهزة الأمن.

وتابع أن الأجهزة تحاول إظهار نفسها من خلال الإعلام، والإعلان عن عملياتها من خلاله، لافتا إلى أن جزءا من هذا الصراع وصل للمحكمة في إسرائيل، ومنها قضية أشرف مروان.