استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم، السفير النروجي لدى موسكو للاحتجاج على اعتقال روسي في مطار أوسلو أمس بتهمة بالتجسس.

وقالت الوزارة في بيان إنه جرى إبلاغ السفير "احتجاجا شديد اللهجة" من جانب موسكو بشأن الاعتقال بتهم "زائفة" و"سخيفة".

وكانت الاستخبارات النروجية أعلنت أمس، القبض على روسي لم تكشف عن هويته يشتبه في قيامه بالتجسس في ندوة برلمانية في البلد الاسكندنافي.

إلا أن موسكو تؤكد أن الرجل واسمه بوتشكاريوف يعمل لدى مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، وكان في النروج بدعوة من المركز الأوروبي للبحوث والتوثيق البرلماني.

وكان من المقرر أن يشارك في ندوة مشتركة بين برلمانات 34 بلدا حول موضوع الرقمنة الخميس والجمعة في البرلمان النروجي.

وتابعت الوزارة أن "هذا الحدث كان علنيا (...) من غير المفهوم أن حقيقة حضور ممثل روسي هذه الندوة أدى إلى مثل هذا الاستفزاز" ووعدا بالرد.

وقررت السلطات، اليوم، اعتقال الروسي في أوسلو مدة أسبوعين. وقالت محاميته لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" إن موكلها "لا يفهم ما هو متهم به ويعتقد أن ما يحدث سوء فهم".

وفي أبريل، قُبض على نروجي في روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس.