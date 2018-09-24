قال السفير جوناثان وينر، المبعوث السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما لشئون السلام في ليبيا، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس غير مفيد.

وأشار، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية دعمت حل الأزمة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية، ولكن حكومة نتنياهو عارضت هذا الاتجاه.

وأضاف "وينر" أن سبب ضعف الدور الأمريكي في القضية الفلسطينية هو عدم قدرة القيادة الفلسطينية على توحيد المواقف واتخاذ القرارات، مؤكدًا أن قرار نقل السفارة الأمريكية سيضر العلاقات بين فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية، وهو قرار خاطئ.

وذكر "وينر" أنه لابد من مواصلة لحوار لإنهاء القضية الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك حد أدنى للأراضي المشتركة بن إسرائيل وفلسطين، مضيفا: "حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيًا ويقبله الطرفان".