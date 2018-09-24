الهضبة يغنى مع «مارشميلو» ويجدد التعاون مع «آل الشيخ»

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح ألبومه الغنائى الجديد «كل حياتى» بعد سلسلة من التأجيلات بسبب مشاكل تقنية فى توزيع أغنيات الألبوم التى كان قد طرح منها 5 أغنيات خلال الأسابيع الماضية وهى «هدد» و«لو اتساب» و«كل حياتى» و«تعالى» و«يتعلموا».

الألبوم سيتضمن أغنية مع الدى جى العالمى «مارشميلو» الذى يعد من أشهر ثلاثة موسيقيين بالعالم ويتعاون معه فى أغنية رومانسية كتب كلماتها تامر حسين ولحنها عمرو مصطفى، كما سيتضمن الألبوم أغنية للشاعر السعودى تركى آل الشيخ وهى «بحبك أنا» التى يعود فيها «دياب» للتعاون من الموزع حميد الشاعرى بعد فترة غياب تجاوزت 20 عاماً.

واستقر «الهضبة» على طرح 12 أغنية بدلاً من 10 نظراً لكونه سيطرح داخل الألبوم كل الأغنيات التى أطلقها كـ«سنجل» مثل «لو تعرف» كلمات تامر حسين وألحان تامر على، و«كنت فى بالى» كلمات نادر عبدلله وألحان محمد يحيى، و«أنا بالنسبالك» كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.