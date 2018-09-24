بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداداتها لاستقبال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، البرلمان للانعقاد، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر المقبل.

وحرص المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على توفير كل سبل التعاون مع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 595 نائبا، في دور الانعقاد الجديد، من خلال حث مسؤولى الاتصال السياسي لمختلف الوزارات المتواجدين في مقر مجلس النواب بشكل دائم للحصول على طلبات النواب ومحاولة إنهاء الأمور المتعلقة بها.

والتقى مروان، بمسئولى الاتصال السياسى، اليوم، لمطالبتهم بمزيد من الالتزام نحو التعامل مع طلبات النواب والردود المرسلة لهم من الوزارات، فضلا عن تخصيص أكثر من مندوب للاتصال السياسي في كل وزارة لضمان تواجد المندوب الخاص بالوزارة تحت أي ظرف طارئ لتسهيل طلبات النواب.

ونبّه مروان، على مسئولى الاتصال السياسي، عدم الاكتفاء بالرد على طلبات النواب حال تلبيتها فقط، ولكن يجب تحديد الردود المرسلة من الوزارات على طلبات النواب سواء بالإيجاب أو بالسلب مع بيان السبب، وعدم الاكتفاء في بعض الطلبات بالإشارة إلى الإحالة إلى إحدى الجهات التابعة للوزارة، بل العمل على متابعتها حتي يتم الرد عليها.

ويختص مسؤولو الاتصال السياسي بكل وزارة، بترتيب لقاءات النواب والوزراء، وطالبهم مروان، بالاهتمام بالمواعيد التي حددها الوزراء لمقابلة النواب، مع إخطار النائب بإلغاء الموعد المحدد للحضور في حالة إنشغال الوزير.

وشدد مروان، على أهمية تدريب مسئولي الاتصال السياسي على طرق التواصل السياسي لرفع مستوى أدائهم الوظيفي، والذي يتطلب مهارة وحنكة سياسية، ووعي لدورهم الهام في تحديد شكل العلاقة بين الوزارة ومجلس النواب، والتي يجب أن تحظى بالرضى والقبول من كلا الطرفين النائب والوزير.

وطالب مروان، مسؤولي الاتصال السياسي بالصبر واستيعاب جميع المواقف التي يتعرض لها ويتعامل معها بالشكل الذي ينقل صورة طيبة عن الوزارة التي يعمل بها، وإنشاء جروب للتواصل بين مسئولي الاتصال السياسي للوزارات لسرعة نقل المعلومات بينهم.