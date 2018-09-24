"سنجر": كلمة الرئيس اليوم أظهرت اتجاه مصر لحل مشاكل القارة الإفريقية

قال الدكتور أشرف سنجر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في قمة نيلسون مانديلا للسلام كانت دقيقة للغاية.

وأوضح "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن كلمة الرئيس السيسي تُظهر اتجاه مصر لحل مشاكل القارة، مضيفًا أن مصر لديها رؤية تهدف إلى السلام ولديها سياسة دفاعية وليست هجومية.

وأشار، إلى أن الدول الإفريقية تتأثر بالدول الكبري التي تمتلك مصالح بداخلها نظرًا لأنها ممتلئة بالموارد.

وتابع: "مصر تطلب تغيير صياغة التصويت داخل مجلس الامن وهو ما يتعارض مع مصالح الدول الكبرى".