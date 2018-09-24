التقى الرئس عبد الفتاح السيسي، نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، مساء اليوم، حيث دار حديث جانبي بينهما على هامش فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.