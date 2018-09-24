شبيه صلاح لـ"الوطن": "الناس في الشارع بتقولي روح جهز نفسك للجايزة"

توج محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2018، خلال حفل الفيفا السنوي لتوزيع جوائز الأفضل، الذي يقام حاليا بالعاصمة الإنجليزية لندن، وجاء الهدف الفائز لصلاح مع فريقه ليفربول في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال أحمد بهاء الدين، والمعروف إعلاميا باسم "شبيه محمد صلاح"، إنه يتابع حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، في المنزل مع أسرته، مشيرا إلى أن محمد صلاح لابد وأن يبدأ العام بجائزة عالمية.

وأضاف بهاء الدين لـ"الوطن": "يجب أن يقف جميع المصريين خلف محمد صلاح، وما ظهر عليه من مستوى خلال الفترة السابقة بسبب الضغوط، وما يفعله يعتبر إنجازا لمصر والعرب والقارة الإفريقية".

وتابع شبيه صلاح: "المصريون يتطلعون لمستوى أفضل مما قدمه صلاح في الموسم الماضي، ومنذ نزولي من المنزل اليوم وأنا متوجه لعملي والناس يحتفلون بي في الشارع ويقولون لي (إيه اللي مقعدك في الشارع لحد دلوقتي أنت وراك حفلة)".