يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمقر إقامة السيسي في نيويورك على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يناقشان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.