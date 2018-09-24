قال الدكتور محي الدين عبيد، إن الإدارة المركزية للأدوية أصدرت منشورا بتاريخ 12 يوليو 2018 ينص على سحب إحدى الأدوية المعالجة لمرض الضغط، والذي تصنعه 6 شركات صينية، نظرًا لاحتوائه على شوائب تضر بصحة الإنسان.

وأضاف "عبيد"، خلال حواره مع الإعلامية منى العراقي، خلال برنامج "المهمة"، المذاع على قناة "النهار"، أن 85% من دول العالم تعتمد على نفس الشركات في استيراد الأدوية المعالجة للضغط.

وأشار إلى أن الشركات لم تتعمد احتواء المادة الفعالة بالدواء على شوائب.

وتابع: "الشركات المنتجة أرادت تعديل طريقة التصنيع، وهو ما تسبب في وجود الشوائب، وهو ما تم اكتشافه ومخاطبة دول العالم بسحب الدواء من الأسواق كافة".