يعد تتويج محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2018، خلال حفل الفيفا السنوي لتوزيع جوائز الأفضل، إنجازا جديدا للفرعون المصري، حيث إن هذه الجائزة سميت باسم لاعب من أمهر الهدافين على مدار تاريخ كرة القدم العالمية.

وقال الكابتن حسام غويبة، نجم النادي المصري البورسعيدي في فترة الثمانينيات، إن بوشكاش الذي درب النادي في الفترة ما بين عامي 1979 و1982، من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة وكان مصنفا في القرن الماضي ضمن أفضل 10 لاعبين مارسوا كرة القدم في العالم.

وأضاف غويبة، لـ"الوطن": "كنا نرى في التدريبات موهبة فردية من رجل تخطى سن الخمسين وكان يتميز بدقة تصويب غير مسبوقة، حيث كان يقول لحارس المصري السابق عادل عبدالمنعم، رحمه الله، على الزاوية التي سيصوب فيها الكرة وبالفعل نراها داخل الشباك".

وتابع نجم المصري السابق: "عام 1980 كنا في سويسرا خلال فترة الإعداد وحين الانتهاء من التمرين، مررنا على ملعب كرة سلة فوضع الكرة على الأرض وصوبها تجاه السلة وبالفعل أحرز هدفا، وحينما أبلغناه أن الهدف دخل عن طريق الحظ، كررها أكثر من مرة وأحرز في كل مرة صوب فيها الكرة".

مانويل جوزية هو المدرب الأجنبي الوحيد الذي كانت تجمعه صفات مشتركه مع بوشكاش

وأكد غويبة أن بوشكاش يعد من عظماء العالم في لعبة كرة القدم، وسطر تاريخه في نادي ريال مدريد ومنتخب المجر قبل أن يهرب من بلاده أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب التجنيد ورحل إلى إسبانيا، مشيرا إلى أن المدرب الأجنبي الوحيد الذي كان يشترك في صفات بوشكاش ودرب في مصر هو البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، حيث كان بوشكاش عاشقا للمزاح مع اللاعبين وفي الوقت ذاته كان صارما أثناء الحصص التدريبية والمباريات، ما جعل اللاعبين يحترموه ويحبونه.