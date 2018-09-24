قالت إريكا تشوسانو، المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستعرض على الأمم المتحدة رؤيتها حول منع انتشار الأسلحة النووية، ونشر السلام في العالم، وتقديم المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب وإصلاح الأمم المتحدة.

وأضافت " تشوسانو"، في حوار لبرنامج "رأي عام مع عمرو عبد الحميد" على قناة "TeN"، الاثنين، أن مكافحة الإرهاب قضية مهمة للغاية للولايات المتحدة وواحدة من القضايا الهامة بالنسبة للعالم كله، مشيرة إلى أن أمريكا تقود التحالف الدولي لهزيمة داعش، وأن أمريكا تقدر الأمم المتحدة والرئيس ترامب سيعلن اجتماعات حول معاقبة إيران، ومنع انتشار النووي.

وأوضحت أن الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران قوية، ونريد من طهران وقف دعمها للإرهاب والميليشيات في الشرق الأوسط، وتعزيز أنظمة التفتيشات، ونريد التأكد من عدم تملك إيران أي أسلحة نووية في المستقبل.