قال اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن مصر تمر بمرحلة "انفلات حزبي"، واصفًا الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية بـ"الضعيفة"، ومعتبرًا الأحزاب الدينية بأنها "ذئاب بشرية تنتظر اللحظة الحاسمة للانقضاض على السلطة مرة أخرى".

وأضاف رفعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب إعادة النظر في الأحزاب التي قامت على أساس دينى، وشطبها مع إلغاء الأحزاب السياسية الضعيفة والتي ليس لها شعبية في الشارع المصري، لتعود الحياة السياسية إلى أصلها بوجود 3 أحزاب سياسية قوية، مؤكدا أن "الدستور المصري نص على عدم جواز قيام الأحزاب على أساس ديني".