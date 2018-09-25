اختص الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، تصريحات إعلامية لقناة "إكسترا نيوز"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كشف عن تطلعاته للقاء المرتقب بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "دي سوزا"، إنه سيلتقي بالرئيس السيسي بعد زيارات ناجحة له إلى البرتغال، وبعد زيارته إلى مصر، ليبحثا عددًا من القضايا الثنائية المشتركة، التي تشمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الاستثمارات ومجالات أخرى.

وأضاف أنهما سيتواصلان معا في تدعيم الصداقة المشتركة، والعلاقات بين البلدين خاصة أن هناك وجهات نظر مشتركة بيننا حول المنطقة، والعالم بأسره، مؤكدًا أن مصر هي مفتاح المنطقة، وهي على مستوى العالم لها أهمية كبيرة، وكذلك البرتغال عضو في الاتحاد الأوروبي وعضو بمنظمة الدول الناطقة بالبرتغالية، موضحًا أنه خلال لقاءه بالسيسي سيعمل على توطيد العلاقات بين البلدين مستقبلا.

تابع الرئيس البرتغالي: "أنا واثق أن اجتماعي مع الرئيس السيسي سيزيد من علاقتنا وسيدعم كثيرًا عددًا من النقاط المشتركة بيننا، حول كثير من القضايا على الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضي، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.