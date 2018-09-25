"عاشور": قرض بـ170 مليون يورو لبناء 3 مستشفيات ومول تجاري

كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن شركات عالمية ستمول مشروع إنشاء النقابة لـ 3 مستشفيات عالمية ومول تجاري، عن طريق قرض بقيمة 170 مليون يورو.

وأوضح "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، مساء الإثنين، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، أن الضامن للقرض هو المشروع ذاته، وليست أموال وأملاك النقابة، متابعًا: "لا يوجد أي ضرر علينا فلماذا الرفض".

وأشار نقيب المحامين: "سداد القرض على 20 عامًا، مع 3 سنوات سماح في البداية، والفائدة 1.43% فقط"، متابعًا: "كما أن الشركة الهندسية لوزارة الإنتاج الحربي هي من ستنفذ المشروع وهو ضمان لنا لعدم وجود أي فساد".

ونوه نقيب المحامين إلى أن النقابة تجهز لمناقصة لشركات عالمية متخصصة في إدارة تلك المشاريع، على أن تكون مسئولية الشركة سداد القرض من أرباح المشروع سنويًا".