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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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سامح عاشور: نقل أيمن نور لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين

سامح عاشور: نقل أيمن نور لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين

محافظ جنوب سيناء يلتقي بدفعة 42 بكلية الدفاع الوطني في شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يلتقي بدفعة 42 بكلية الدفاع الوطني في شرم الشيخ

بينهم "الزعيم" وأصلان والفقي.. نماذج مصرية نجحت بعيدا عن كليات القمة

بينهم "الزعيم" وأصلان والفقي.. نماذج مصرية نجحت بعيدا عن كليات القمة

سامح عاشور: نصف مليون عضو نقابة مش محامين.

سامح عاشور: نصف مليون عضو نقابة مش محامين.

وائل الإبراشي ينعى مراسل "العاشرة مساء" في أوربا

وائل الإبراشي ينعى مراسل "العاشرة مساء" في أوربا

عاشور: زيادة معاش المحامين لـ2000 جنيه بدءا من يناير المقبل

عاشور: زيادة معاش المحامين لـ2000 جنيه بدءا من يناير المقبل

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بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن".. لماذا انخفضت معدلات البطالة إلى 9.6%؟

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