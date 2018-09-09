سامح عاشور: نصف مليون عضو نقابة مش محامين.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن عدد المحامين المقيدين بجداول النقابة تجاوز 600 ألف محامي، طبقًا للمقيدين بالأرقام المسلسلة.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن من جددوا "كارنيه" النقابة، هذا العام، 155 ألف محامي فقط.

وأوضح أن الفرق بين المسجلين فعليًا والذين جددوا يتمثل في المشتغلين بالمهنة وعدم المشتغلين بها، كما يتضمن الوفيات من أعضاء النقابة.

وأكد أن الدولة لا تساهم في ميزانية نقابة المحامين، وأن النقابة تحصل على ميزانيتها من دمغة المحاماة وأتعاب المحاماة المقضي بها في الأحكام، وتوثيق العقود الرسمية، والاشتراكات والتي تعتبر النسبة الأقل.

وأبدى عاشور رفضه لاشتغال عدد من أعضاء النقابة في وظائف أخرى، قائلا: "إحنا مضارين من التضخم الرقمي لأنه شايل كارنيه المحاماة، وبيشتغل في أي وظيفة تانية مهما كان نوع الوظيفة بالنسبة لي عبء، ومينفعش يبقى سواق تاكسي أو ميكروباص ويتخانق ويقف مع ظابط المرور يعمل خناقة في الميدان، ويطلع كارنيه النقابة ويقوله أنا محامي وده حصل فعلا ودي ثغرة".

وتابع: "مينفعش نخلي كارنيه نقابة المحامين في جيب حد مبيشتغلش في المحاماة".