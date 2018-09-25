رئيس الزمالك يناشد تركي آل الشيخ بالعدول عن قرار الانسحاب: "دمه خفيف"

طالب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية مالك نادي بيراميدز، بالتراجع عن قرار الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "مساء بيراميدز" المذاع عبر فضائية "بيراميدز":"يا سيادة المستشار اللي بيكلمك ده صديق وأنت عارف أنا عملت معاك وطول الليل تكلمني وأكلمك".

ووصف رئيس الزمالك آل الشيخ بأنه: "راجل دمه خفيف ومحترم وبيحب مصر" متابعًا: "من فضل حضرتك هما كدة انتصروا لو أنت مشيت وتجربتك تكمل ولو هو مشي في شوية لاعيبة هيبيعهم وفيه شوية لاعيبة هيديهم للزمالك هدية لا هديتك انك تقعد يعني، وأنا مش عايز هديتك أنا عايزك تقعد وتكمل وإحنا مبنتهزمش يا سيادة المستشار والبلد دي ليها رئيس محترم".