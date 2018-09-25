مسؤول بـ"المصرية للاتصالات": "النت ضعيف بسبب الكابلات النحاسية"

قال المهندس عنتر قنديل نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات، إن البينة الأساسية للإنترنت لم يتم الإنفاق عليها حتى عام 2015.

وكشف قنديل خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن سبب ضعف سرعة الإنترنت في مصر والذي يرجع إلى شبكات الأسلاك النحاسية والتي تتحمل 2 ميجا كأقصى سرعة للإنترنت.

وأوضح قنديل أن الشركة المصرية للاتصالات أنفقت 18 مليار جنيه خلال آخر 4 سنوات على البنية التحتية وقامت باستبدال الكابلات النحاسية بأخرى "فايبر" لتعطي انترنت تصل سرعته لـ"1 جيجا" وهي ضعف السرعة السابقة ألف مرة.

وأشار قنديل إلى أن الشركة غيرت الكابلات الفرعية الواصلة للمنازل بحيث تصل سرعة الانترنت فيها لـ20 ميجا، وأن التجمعات والمدن الجديدة تصل فيها سرعة الانترنت لـ100 ميجا نظرًا لأنها "فايبر" بالكامل.