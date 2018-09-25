بالفيديو| تحذير من دواء لحب الشباب يدمر أعضاء الجسم ويسبب الوفاة

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق من دواء يتم تداوله مؤخرًا لعلاج حب الشباب عن طريق قتل الخلايا الدهنية خلال كورس مدته 6 شهور.

وقال الناظر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح الثلاثاء، إن الدواء يدمر الكبد والكلى وكل أعضاء الجسم.

ووصف الناظر الدواء بإنه في منتهى الخطورة ومن المستحيل أن يصفه للمرضى رغم وجوده في الصيدليات، مؤكدًا أن الدواء يسبب الاكتئاب والوفاة أحيانًا مضيفًا"هذا الدواء خطير جدًا ولا أنصح بيه".