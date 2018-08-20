هاني الناظر: عدد المصابين بأمراض وراثية يفوق التصور

قال الدكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن الشعب المصري غير مقدر لحجم مشكلة الأمراض الوراثية وخطورتها على المجتمع المصري، موضحا أن سبب انتشار الظاهرة زواج الأقارب خصوصا في الريف والصعيد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشاة "dmc"، أنه ليست هناك إحصائيات عن أعداد المصابين بأمراض وراثية لكن العدد يفوق التصور، لأن ظاهرة زواج الأقارب منتشرة ولا بديل عن التحاليل بعد حدوث إخصاب وتكون الجنين، لأن النسبة المرضية ستكون كبيرة للغاية.

وتابع: "إننا في حاجة ماسة لحملة قومية للتصدي لظاهرة زواج الأقارب".