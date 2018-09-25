قال المقدم عمر عبد المنعم رئيس غرفة عمليات مرور الجيزة، إنه منذ الصباح الباكر اليوم، تسير الحركة المرورية بشكل طبيعي، ولكن مع وجود كثافات على بعض المحاور في ساعة الذورة الصباحية، بدون أي أعطال أو معوقات على مستوى المحافظة.

وأضاف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إتجاه الرماية يشهد كثافة مروربة عالية وجامعة القاهرة تسير الحركة المرورية حولها بشكل جيد، موضحا أن كوبري 15 مايو يشهد كثافات مرورية عالية.

وناشد عبدالمنعم، قائدي السيارات من أولياء الأمور وسائقي أتوبيسات المدارس عدم ترك السيارات أمام المدارس، موضحا وجود خدمات مرورية حول المدارس، مشددا على ضرورة التزام أولياء الأمور بتعليماتهم.