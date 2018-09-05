وصلت العاصفة الترابية، التي ضربت مدينة أسوان، مساء الاثنين، إلى مركز إدفو شمالي المحافظة، مساء الثلاثاء، وتسود حالة من انعدام الرؤية في الشوارع والطرق الرئيسية.

وعقب تعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية، مساء الاثنين، أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، حالة الطوارئ بالمستشفيات ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية.

كما وجه اللواء أحمد إبراهيم بوقف الحركة المرورية على الطرق السريعة وخاصة طريقى "أسوان - القاهرة" الغربي الصحراوي وأيضا "أسوان - أبوسمبل"، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية للبواخر والمراكب الشراعية والدهبيات المتخصصة في الرحلات السياحية.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني وقف حركة الملاحة الجوية لانعدام الرؤية، فيما شدد محافظ أسوان على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة رفع مخلفات الأشجار فى حالة سقوطها مع متابعة انتظام عمل المرافق العامة وخاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، علاوة على إبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي تداعيات للعاصفة الترابية.