قال جيم هارمون، رئيس صندوق دعم المشروعات الأمريكي المصري، إن صندوق المشروعات المصري الأمريكي استثمر 200 مليون دولار في البداية وبعدها 200 مليون دولار، وكان الرقم النهائي للاستثمارات 400 مليون دولار، موضحا أنه قد تم إنشاء صندوق مستقل للقطاع الخاص الأمريكي الذي يريد أن يشتري أوراق سندات الخزانة المصرية، وهناك فرصة للاستثمار في صناديق الاستثمار المصرية بعضها في مجال التكنولوجيا، والتي قد تصل لـ500 مليون دولار استثمارات في مصر وخلال العامين القادمين سنصل لمليار دولار.

وأضاف هارمون، خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي أم سي"، أن هناك العديد من البلدان الأخرى ليست مستقرة بالمقارنة بمصر وهناك رأس مال بشري عظيم في مصر والمستثمرين يسعون للعمل مع الشعب المصري لأنهم موهوبون ودئوبون والعالم كله يرى ذلك، موضحا أن العالم سيتوجه إلى مصر عن طريق الاستثمار في الشمول المالي في شركة كابيتال والتي ستصبح شركة عامة في مصر، ونحن نسعى لتحويل الشركات الاستثمارية إلى شركات عامة حتى يتمكن المصريين نفسهم بالاستثمار في بلادهم.

وأكد رئيس صندوق دعم المشروعات الأمريكي، أن شركة "كابيتال" يقودها عدد من المديرون الموهوبين الذين جذبهم الاستثمار في مصر، ويستثمرون في 500 مشروع صغير، وحققوا أرباحا كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا أنه قد تم الاستثمار في شركة "فوري" وهي شركة ناجحة ولا يوجد الكثير مثلها حول العالم فهم رواد أعمال وشركات صغيرة رائعة وقادرة وستنجح بشكل كبير وشركة "أي كير" وفي الـ6 أشهر القادمة ستسمع باستثمارات مثيره في مجال التعليم والمدارس.