غدا.. "الجمعية المصرية" تنظم مؤتمرا بعنوان "الاستثمار في الشرق الأوسط"

تنظم الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt، مؤتمرا عن الاستثمار في الشرق الأوسط "Middle East Investment Conference - MEIC"، وذلك بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute والذي سيعقد في القاهرة لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018 بفندق النيل ريتز كارلتون.

ويعد مؤتمر "MEIC" هو أحد أهم المؤتمرات الاستثمارية في الشرق الأوسط التي تضم كبار المتحدثين الدوليين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة وكذلك تطورات الأوضاع الجيوسياسية والديموغرافية.

وسيشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على صناعة الاستثمار المصرية والفرص المحتملة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، وكذلك لمناقشة تطوير الأسواق المالية الإقليمية والإتجاهات المالية العالمية.

وسوف ينعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبورصة المصرية وبمشاركة وزارة التخطيط ووزارة قطاع الاعمال العام.

ويشارك بالمؤتمر 25 متحدثا لتغطية الموضوعات المطروحة للنقاش بحضور أكثر من 300 شخصية هامة من خبراء الاستثمار وصناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مشاركة عدد من خبراء الاستثمار من الولايات المتحدة وأوربا وآسيا.

وسيُعقد خلال المؤتمر 4 جلسات نقاش مع المتحدثين المتخصصين لطرح الموضوعات الأكثر أهمية والمحاور الرئيسية التي تثير اهتمام المستثمرين وصناع القرار بالمنطقة وهي كالتالي: "أسواق المال، القطاع العقاري، نظام الخدمات المالية غير المصرفية، قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما سيناقش المؤتمر موضوعات الاقتصاد الكلي ذات الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية، وسوف يوفر المؤتمر محفلا مناسبا ليس فقط لمناقشة الأولويات الرئيسية للأسواق المالية الإقليمية ولكن أيضا للقاء كبار صناع القرار الاستثماري العربي والدولي والذين يمثلون جمهور منتظم لمثل هذا المحفل المرموق.

وقال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt ورئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الاوراق المالية، إن استضافة مصر مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط لأول مرة يأتي كدليل على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر".

واضاف أن هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات في الشرق الأوسط التي تجمع كبار المتحدثين الدوليين في مجالات السياسة الجغرافية والاستثمار والجوانب الاقتصادية الأخرى، مبينا أنه سيشكل فرصة لتسليط الضوء على صناعة الاستثمار في مصر والفرص المحتملة للمستثمرين الدوليين والإقليميين فضلا عن مناقشة تطوير الأسواق المالية الإقليمية والاتجاهات المالية العالمية، وسيوفر فرصة لمناقشة الأولويات الرئيسية للأسواق المالية الإقليمية، وكذا للقاء كبار صناع القرار الاستثماريين العرب والدوليين والتمويل وقادة الفكر الذين هم جمهور منتظم لمثل هذا المنتدى.