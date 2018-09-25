أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات تنفيذية رقم 3 لسنة 2018 والتي تتضمن منح خصم بنسبة 15% على الأسعار الاسترشادية الخاصة بأصناف الملابس الجاهزة التي ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد.

وأوضحت المصلحة، في بيان اليوم، أن العمل بالقرار يبدأ من الإثنين 24 سبتمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018، وبنسبة 10% بداية من أول يناير 2019 وحتى 30 يونيو 2020، على ألا يطبق أي نسبة خصم بدءا من يوليو 2020.

وذكر البيان: يأتي ذلك في إطار استمرار العمل بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمنح خصم على أصناف الملابس الجاهزة التي ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد على كافة المناشئ.