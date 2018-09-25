مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

لقي عامل مصرعه، كما أصيب سائق ونجار بكسور وجروح في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة بسوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6879/ب ق "ملاكي" قيادة أمين محمد أمين، (41 عاما) سائق ويقيم دائرة مركز أبوتشت اختلت عجلة القيادة بيده بأحد المنحيات، ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق، نتج عن الحادث وفاة "عبد الناصر موسى عثمان" (45 عاما ـ عامل) ويقيم دائرة مركز أبو تشت "قنا"، وإصابة كل من، قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد عبدالعليم عبدالخبير" (45 عاما ـ نجار) ويقيم بذات الناحية باشتباه كسر بالفقرات من مستقلي السيارة.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة.