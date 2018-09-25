أعلنت وزارة الآثار، صباح اليوم، عن نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار "ميت رهينة" بالجيزة، في الكشف عن مبنى أثري ضخم، بمنطقة حوض الدمرداش التي تبعد حوالي 400 متر شمال متحف ميت رهينة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة نفذت خطة حفائر شاملة للموقع خلال هذا العام حتى نجحت في الكشف عن مبنى ضخم تبلغ مساحته 14.5 17X مترا، ويرجح أنه يمثل جزء من الكتلة السكنية للمنطقة، وهو مبني من قوالب الطوب اللبن المدعمة بكتل ضخمة من الأحجار الجيرية، شيدت أساساته وأسواره الخارجية والدرج الداخلي له بقوالب الطوب الأحمر.