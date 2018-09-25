شهدت منطقة اللبان غرب الإسكندرية، اليوم، إنهيار عقار خالي من السكان بدون إصابات، والذي تسبب في تصدع 3 عقارات مجاورة له.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه إخطارا، من العميد مأمور قسم شرطة كرموز، من إدارة شرطة النجدة بسقوط أجزاء من العقار رقم 54 شارع اللبان منطقة غيط العنب دائرة القسم.

وعلى الفورإنتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها وبالفحص تبين أن العقار مساحته حوالي 70 متر مربع "بناء قديم حوائط حاملة وأسقف خرسانية " مكون من طابق أرضي وعدد 6 طوابق علوية بكل طابق شقة واحده، وخالي تماماً من السكان، ملك ورثة "ع ح م".

وانهار العقار بالكامل حتى سطح الأرض مما أدى لحدوث تصدعات بالعقارين المجاورين رقمي 52 - 56 شارع الألبان، والعقار رقم 53 شارع النرجس خلف العقار محل البلاغ، دون حدوث إصابات.

وتم إخطار عمليات المحافظة وحي غرب، وأفاد مهندس الحي بسابقة صدور قرار هدم العقار محل البلاغ " لم ينفذ "، وأوصى بإخلاء العقارات المُشار إليها من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم إخطار قاطني العقارات المُشار إليها بما جاء بقرار مهندس الحي وتعهدوا بالإخلاء.

وتم وضع الحواجز الحديدية بالشارع محل البلاغ لحين قيام الحي برفع مخلفات العقار المنهار، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة كرموز وجاري العرض على النيابة.