أصيب 7 أشخاص في مشاجرة لخلافات الجيرة، بقرية الطود التابعة لمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حماده، بحدوث مشاجرة بقرية الطود.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "إسماعيل. م. ي" 34 سنة، موظف، و"حمدي. ب. ي" 37 سنة، موظف، و"محمد. ح. ي" 32 سنة، فلاح، و"أحمد. ا. ي" 50 سنة، فلاح، مصابين بجروح وكدمات بالرأس والجسم، وطرف ثانِ "أحمد. م. ع" 40 سنة، جزار، و"قطب. ا. ع" 55 سنة، جزار مصابان بجروح وكدمات بالرأس والساعدين، لخلافات بينهم بسبب الجيرة، قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

كما نتج عن ذلك إصابة "محمد. ع. ش" 38 سنة، عامل، حال تدخله لفض المشاجرة بين الطرفين بسحجات وجروح بالرأس، ونقل المصابون لمستشفى كوم حماده، وجرى إسعافهم وغادروه، عدا الطرف الأول جرى تحويلهما لمستشفى إيتاى البارود، لاستكمال العلاج تحت الحراسة اللازمة.

وبسؤال طرفي المشاجرة، قرروا بمضمون ما تقدم، تعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة وحرر المحضر اللازم ويجري العرض على النيابة العامة.