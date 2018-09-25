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وزير الشباب يفتتح مؤتمر الدولي للأداء وتكنولوجيا الرياضة

وزير الشباب يفتتح مؤتمر الدولي للأداء وتكنولوجيا الرياضة

بالصور| حملة نظافة بكوم الحجر في الحامول بمشاركة الطلاب

بالصور| حملة نظافة بكوم الحجر في الحامول بمشاركة الطلاب

بروتوكول تعاون بين "الشهر العقاري" و"القومية للبريد" لتيسير الخدمات

بروتوكول تعاون بين "الشهر العقاري" و"القومية للبريد" لتيسير الخدمات

بالصور| توزيع شنط وأدات مدرسية بمبادرة "أولادنا مستقبلنا" بكفر الشيخ

بالصور| توزيع شنط وأدات مدرسية بمبادرة "أولادنا مستقبلنا" بكفر الشيخ

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين في البحيرة

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين في البحيرة

مباحث الجيزة: ضبط 29 متهما خلال حملات أمنية لتطهير البؤر الإجرامية

مباحث الجيزة: ضبط 29 متهما خلال حملات أمنية لتطهير البؤر الإجرامية

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الزوجة «المقموعة» بوصفها فاعلة ومفعولاً بها: البداية إهانات.. والنهاية خيانة وطلاق

الزوجة «المقموعة» بوصفها فاعلة ومفعولاً بها: البداية إهانات.. والنهاية خيانة وطلاق

معركة «التختة» فى عيون أوائل الثانوية والمتفوقين: «الدكة الأولى لا تصنع المعجزات»

معركة «التختة» فى عيون أوائل الثانوية والمتفوقين: «الدكة الأولى لا تصنع المعجزات»

زملاء «جنى» يسخرون من قامتها القصيرة: «بيقولوا لى انتِ شبه الساحرة الشريرة»

زملاء «جنى» يسخرون من قامتها القصيرة: «بيقولوا لى انتِ شبه الساحرة الشريرة»

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مصيف مجانى بالإسماعيلية لـ«نزلاء الخانكة»: «أكل ولعب وعلاج»

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