أصيب خمس أشخاص في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب داخل إحدى المزارع شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.

ونقل المصابين إلى مستشفي السويس العام، وانتقلت قيادات أمنية بمديرية أمن السويس لموقع حدوث الانفجار.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانفجار لغم أرضي شرق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وقال مصدر أمني، إن الانفجار حدث في لغم من مخلفات الحروب خلال عمل عدد من العمال بمزرعة شرف نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد مصدر طبي، أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي، وجاري علاجهم.