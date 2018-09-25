قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إنه منذ قليل انتهى اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع رؤوساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب وثلاثة من النواب المستقلين، وهم مصطفى بكري وكمال أحمد و عبد المنعم العليمي، والذي استمر لنحو ساعتين.

وأضاف بكري عبر تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر": "وقال رئيس الوزراء ردا علي سؤال للنائب مصطفي بكري حول دور الحكومة في دعم إعلام الدولة ماسبيرو والصحافة القومية، وقال كل الدعم لإعلام الدولة، والحكومة لن تتخلى عن الإعلام المقروء أو المرئي، ولكن لابد أن تكون هناك حوكمة وإدارة رشيدة لهذه الهيئات".

وتابع بكري أن رئيس الوزراء قال أيضا:"لن نقلل دعمنا للمؤسسات، ولكن مطلوب معالجة المتراكم من الديون وإدارة رشيدة تدفع المنظومة إلى الأمام ولا يجب الاعتماد الأبدي على الدولة، وقال إن أحدا لايستطيع إنكار دور الإعلام الوطني في الدفاع عن الدولة وتسويق مشروعاتها، ولا أحد يستطيع إنكار دوره في كل الأزمنة والعصور".