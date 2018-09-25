خالد مرتجي :"الاهلى" يترفع عن الرد على الإهانات

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي إن فريقه بصدد تنظيم روابط للجماهير بضوابط محددة، كما وجه رسالة لجماهير الأهلي مطالبا إياهم التمسك بمبادئ وقيم الفريق.

وأضاف "مرتجي" خلال استضافته ببرنامج "ملعب 9090" قائلا:"جمهور الأهلي هو الأعظم والأفضل، والأهلي يفقد 80% من قوته في غياب الجماهير عن المدرجات، لهذا فان الأهلي حريص على عودة الجماهير، لكن الحرص الأكبر لدينا على عودتها في الإطار الأخلاقي المناسب.

وواصل "نسمع العديد من الشتائم ضدنا لكن لم نخرج قط للرد على ذلك الأمر بأي شكل

وأكمل "لائحة الأهلي تحافظ على جمهورها من خلال رابطة الجماهير، لأننا نرغب في أن يكون كل من ينتمي لكيان الأهلي أن يمتثل لسلوك ومبادئ وقيم الأهلي.

وفيما يتعلق بروابط الجماهير: "نسعى لتطبيق نظام جديد لجماهيرنا، رابطة الجماهير ستضم 150 عضوا على أن تخضع لقوانين وضوابط.

ومثلما رأت الجماهير مجلس الإدارة يترفع عن الرد على كثير من الإهانات، أهم شيء الحفاظ على قيم ومبادئ النادي".

واختتم مرتجي حديثه ردا على سؤال التطورات في مشروع استاد الأهلي قائلا: "لا نعرف بالضبط ما الموقف الأخير بخصوص مشروع استاد الأهلي، لأنه في البداية كان برعاية الدولة، لكننا نتمنى الانتهاء منه في 3 أو 4 أعوام، الأمر تعطل قليلا نحتاج لدراسته أكثر ونفكر فيه مرة أخرى".