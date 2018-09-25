محافظ الشرقية يشدد على تضافر الجهود لتحسين خدمة المواطنين

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تضافر كافة الجهود للإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتطوير الميادين وإبراز المدن بالشكل الحضارى والجمالى اللائق والمتحضر أمام المواطنين والزائرين .. مؤكداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير وتوسعة الأرصفة وغسل البلدورات وإزالة المطبات ورفع كفاءة الطرق الداخلية وصيانة أعمدة الإنارة بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة ورفع جميع أشكال الإشغالات والتعديات المخالفة على حرم الطريق بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الأرتقاء بالمجتمع .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تواجد المسئول فى الشارع لكى يشعر المواطن بقرب المسئول منهم للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول جذرية وسريعة لها ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية أو البناء بدون إجراء التراخيص القانونية , وحصر التعديات على أراضى أملاك الدولة لإستعادة هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون على الغير ملتزمين .

فى هذا الإطار.. قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة بإيقاف أعمال البناء المخالف على الأرض الزراعية بناحية كفر عمر وتم فك الشدة الخشبية قبل البدء فى صب الخرسانة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس برفع تراكمات القمامة من شارع القصر بقرية العدلية ورفع الأتربة والسفوحة من ميدان الطيارة بمدخل بلبيس طريق القاهرة ، كما قامت حملة لإزالة الإشغالات من على طريق العدلية وغيته بالاشتراك مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق .

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بحملة لمتابعة أعمال النظافة وتم رفع القمامة ونقلها للنقطة الوسيطة ومن النقطة الوسيطة للظهير الصحراوى وتم غسل الأشجار والتلتورات بالطريق العام ومداخل المدينة ، كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة للإشغالات الموجودة بشارع السكة الحديد وشارع المصالح الحكومية كما توجهت رئاسة المركز لإزالة حالة تعدى على الارض الزراعية أثناء قيام أحد المواطنين ببناء مغسله سيارات على الأرض الزراعية وتم إزالة المخالفه حتى منسوب سطح الأرض.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس من إزالة 5 حالات تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية تابعة للوحدة المحلية بالسماعة على مساحة 6 قيراط و 7 سهم .

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن مبانى قديمة متهالكة بشارع الشونة حفاظاً على أرواح المواطنين .. كما قامت رئاسة المركز بحملة نظافة ورفع للإشغالات من الشوارع الرئيسية للمدينة وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والشكل الجمالى للمدن.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتنفيذ قرار إزالة لحالتين تعدة على الأرض الزراعية بقرية السلطان حسن على مساحة 260 م2 وتم مساواة المخالفة حتى منسوب سطح الأرض

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة نظافة شملت طريق الزقازيق أبو حماد وطريق الزقازيق بلبيس كما توجهت حملة أخرى لمتابعة أعمال النظافة من شارع الزراعة وحى مبارك وساكن تل بسطة وطريق الغار.

وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين الرئيسية ورفع القمامة من الشوارع ونقلها بعيداً عن المناطق السكنية للحفاظ على المظهر الحضارى وصحة المواطنين.