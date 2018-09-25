بالصور| شركات التطوير تكشف عن خططها للقطاع العقاري في مصر

في دورة هذا العام من نيكست موف مصرفي دورة هذا العام من معرض نيكست موف مصر الذي يُقام بدعم من سيتي سكيب من المقرر أن تكشف شركات التطوير عن خططها للقطاع العقاري المصري على مدار الأعوام القليلة القادمة والتي يقودها الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

الكشف عن منازل ذكيّة وفيلات بمجمّعات هادئة وشقق بمبانٍ شاهقة

تشهد مصر حاليًا تحوُّلاً ملموسًا بعد التغلُّب على الصعوبات الاقتصادية وركود السوق العقاري على مدار العامين السابقين. وتتضافر الجهود في البلاد اليوم لإقامة العاصمة الجديدة والتوسُّع في مشاريع تطوير الشريط الساحلي التي تلقى إقبالاً واسعًا والتي حظيت مؤخرًا بلقب أكثر مقاصد الاستثمار جاذبية في إفريقيا لعام 2019، وذلك وفقًا لتقرير أفضل مواقع الاستثمار في إفريقيا الذي أصدره راند مرتشانت بانك.

وسط هذا المُناخ الإيجابي، تستعد الشركات العارضة في نيكست موف لإطلاق مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع في المناطق الساحلية الشهيرة وفي أحدث المُدن بالبلاد.

يُقام المعرض في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية في محور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، والذي يمنح الراغبين في شراء المنازل والمستثمرين على حدٍ سواء فرصة فريدة للحصول على معلومات قيِّمة حول خُطط الشركات العارضة للقطاع العقاري والاستفادة من خطط السداد التنافسية، والتي تشمل عروضًا خاصة وأسعارًا مخفّضة لوحدات التاون هاوس والفيلات والشقق والوحدات السكنية الساحلية في مختلف أنحاء البلاد.

في ما يلي مجموعة من المشاريع التي يمكن للزوّار الاطّلاع على لمحة عنها هذا العام:بالم زهراء – ستستعرض شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير المشارِكة في المعرض مشروعها السكني "بالم زهراء" في منطقة المعادي بمدينة زهراء المعادي. يمتاز هذا المشروع السكني بقُربه من مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك أندية اجتماعية ومراكز رياضية وترفيهية ومدارس. وتقدّم شركة التطوير فرصة السداد من خلال دفع 10% مقدّم حجز وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

بيرلا – يقع هذا المشروع السكني في مدينة 6 أكتوبر، وتقدّمه بريكزي لإدارة المشروعات، ويضمّ المشروع أبراجًا شاهقة ومنتزهًا خاصًا وناديًا اجتماعيًا ومنطقة للأطفال وخدمات طبية ومركز تسوّق.

ومن المقرر أن يكتمل العمل في هذا المشروع عام 2020.سمارت لايف – تضمّ هذه الشقق المفروشة بالكامل في القاهرة الجديدة من شركة التطوير آي سي جروب شققًا ووحدات دوبلكس مجهّزة بأنظمة منزلية ذكية ومجموعة متنوعة من الخدمات.إيليت نيو كابيتال – يقع المشروع في العاصمة الجديدة وتقدّمه شركة لاندمارك للاستثمار العقاري، ويشمل "إيليت نيو كابيتال" فرصًا عقارية تجارية. وتقدّم شركة التطوير خصمًا بنسبة 5% وأقساط على 6 سنوات ودفعة 2% بحدٍ أدنى.

نادي بورتو للأجازات – سيستعرض "نادي بورتو للأجازات" مجموعة متنوعة من العقارات الساحلية بمشاريع في الساحل الشمالي والعين السخنة ومرسى مطروح.في تعليق لكريس سبيلر المدير المسؤول في مجموعة سيتي سكيب قال، "طالما تَصدَّر الإسكان أجندة السياسات بالنسبة إلى المواطنين، وقد استجابت شركات التطوير بتلبية هذا الطلب. نحن نشهد تعافي السوق وهو ما سيظهر على أرض المعرض هذا العام في صورة مشاريع جديدة تدفع القطاع العقاري إلى آفاق جديدة".

من بين الشركات العارضة هذا العام: أبتيرن ريل استيت ولافيردي إيجيبت ومعمار المرشدي وأزور آركيتكتس وليفينج ياردز ديفيلوبمنتس وإيدج هولدينج والكثير غيرها.يُقام نيكست موف مصر بدعم من سيتي سكيب ومن الراعِيَين الفضيَين: ماستر جروب وكونتكت للتمويل العقاري. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.nextmoveegypt.com/en/home.html.

نبذة عن نيكست موف مصر:يُقام نيكست موف مصر، بدعم من سيتي سكيب في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر في مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.

وسيُلقي المعرض الضوء على المئات من المشاريع العقارية من جميع أنحاء مصر، بما يقدم للراغبين في شراء المنازل والمستثمرين العقاريين منصة مثالية لضمان العثور على تاون هاوس أو فيلا أو شقة جديدة.

وأصبح معرض نيكست موف مدعومًا من معارض سيتي سكيب التي انطلقت في عام 2002 وتنامت منذ ذلك الحين لتصبح أكبر علامة تجارية للمعارض والفعاليات العقارية على الصعيد العالمي. ويُذكر أن معارض سيتي سكيب استقبلت أكثر من 500 ألف متخصص ومستثمر عقاري من أكثر من 160 دولة.