التقى المهندس علي عبدالستار، مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، برؤساء الوحدات القروية، وعدداً من التنفيذين من جميع الجهات الحكومية، لبحث حصر أعداد "التوك التوك"، وكيفية تقنين وضعه.

ووجه مساعد المحافظ، بحصر حقيقي لأعداد مركبة "التوك توك"، مع عمل قاعدة بيانات لكل توك توك ، مشدداً على أهمية تلك القاعدة المعلوماتية ، للاستفادة منها في تقنين اوضاعهم واستخراج تراخيص قانونية لهم .

قال رئيس المدينة، إنه سيجرى تطبيق منظومة الكارت الذكي، للمواد البترولية على جميع السيارات، بما فيها مركبة "التوك توك"، حتى يجرى حصر جميع المخالفين منها، وتحرير المحاضر اللازمة لها، للقضاء على ظاهرة السرقات والسير في عكس اتجاه الشوارع، ومعرفة التفاصيل الكاملة لكل "توك توك".