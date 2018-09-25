محمد صلاح يلهم المشاركين بمؤتمر "شباب القادة".. خليط موهبة ومثابرة

لقى اسم النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ترحيبا وتشجيعا واسعا بين الحضور في المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة شباب القادة، لتدريب وتأهيل 50 شابا اختيروا من بين 7 آلاف شاب.

وتكرر ترديد اسم صلاح في كلمات بعض الحضور، من بينهم محمد فريد المدير الإقليمي لشركة "shel" العالمية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، الذي قال في كلمته: "محمد صلاح أصبح ملهما للناجحين، ومثال يحتذى به لملايين الشباب"، وشهدت القاعة تصفيقا فور ذكر اسم صلاح.

ومن جديد استدعى أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، النجم المصري العالمي للإجابة على سؤال: "هل القادة يصنعون أم يولدون؟"، قائلا: "محمد صلاح دليل على إن القادة خليطا من الموهبة من ناحية، والمثابرة والاجتهاد والتدريب من ناحية أخرى".