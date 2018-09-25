إحالة 12 إماما للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالمنوفية

أحال الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف، بمحافظة المنوفية، 12 إمام وخطيب وعامل بإدارة شبين الكوم، للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل وعدم وجودهم في المساجد في أوقات العمل الرسمية.

وكانت لجنة من التفتيش والمتابعة بمديرية الأوقاف بالمنوفية، شنت حملة للتفتيش على المساجد بإدارة شبين الكوم، خلال يومي الأحد والإثنين، وتبين منها تغيب عدد من الأئمة، وعدم التزامهم بالتعليمات ومواعيد العمل.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المديرية قامت بنشر عدد من المفتشين والعديد من أعضائها في إدارات المحافظة، لمعاقبة الأئمة والعمال المخالفين، مشددًا على نظافة المساجد بصورة جيدة.